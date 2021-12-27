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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kozuva’dan yeni yıl mesajı

İHA

Kozuva’dan yeni yıl mesajı

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, yeni yıla girerken bir mesaj yayınladı. Kozuva mesajında 2022’nin ekonomik istikrarın sağlandığı sağlık huzur ve mutluluk dolu bir yıl olması dileğinde bulundu.
Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, yayınladığı mesajında şunları kaydetti:
“Dünyayı sarıp sarmalayan salgının yaralarını sarmadan ekonomik dalgalanmaların zirvesinde bir yıl geçirdik. Çok sıkıntılı bir süreç yaşandı. Birçok ülkenin gelecek yıl 'korkunç bir krizle' karşı karşıya olduğu ve bazı ekonomilerin çökebileceği dünya finans yetkililerinin demeçlerinde yer aldı. Salgının devam ettiği bir ortamda yaşanan belirsizliklerin çeşitli riskleri de beslediğine halen vurgu yapılmaktadır. Ancak bu karamsar mesajlara ve öngörülere rağmen TOBB Başkanımızın da belirttiği gibi 2022’de küresel ekonomide toparlanma öngörüsü daha ağırlık kazanmaktadır. Elbette bu toparlanmalar bölgeler ve ülkeler arasında farklılık gösterebilecektir. Ülkemiz de, Sayın Cumhurbaşkanımızın 20 Aralık 2021 akşamı Kabine Toplantısı’nın ardından yaptıkları konuşma ile yine bir ekonomik model hayata geçmiş oldu. İş dünyası olarak finansa erişimi olan herkes yatırıma, üretime davet edildi. Sanayisiyle, tarımıyla, turizmiyle, hizmetler sektörüyle her alanda istihdamın güçlü bir şekilde destekleneceği belirtildi. Bu yeni modelin ülkemize milletimize ve elbette ki yatırıma üretime ve istihdama yönelecek olan iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum. Biz de Çerkezköy TSO olarak nasıl ki geçtiğimiz sene değişim ve dönüşüm gerektiren süreçlerde üyelerimizin yanında olduğumuz gibi 2022 yılında da üyelerimizin yanında olacağız. 2021 yılında ÇEF fuarımız sayesinde KOBİ’lerimizi büyük kuruluşlarımızla irtibatlandırdığımız gibi; dünyanın hızla yöneldiği dijital pazarlama ve eticaret konularıyla uluslararası piyasalarda pazar bulma konularında destek verdiğimiz gibi, yeni yılda da yeni çalışmalarımızla üyelerimizin yanında olacağız. Devletimizin uygulamaya başlattığı “Ekonomide Türkiye Modelinin” başarıya ulaşması için var gücümüzle çalışacağız. Bağlı bulunduğumuz üst kuruluşumuz TOBB’un öncülüğünde alınan kararları ve başlatılacak olan projeleri sizlere en kısa zamanda ulaştıracağız. Bütün dünyayı sarsan ekonomik sarmaldan yine el ele vererek birlik ve beraberlik içerisinde kurtulmak için gayret göstereceğiz. İnşallah 2022 yılında bu azim ve kararlılık meyvelerini vermeye başlar ve inşallah hep beraber yeniden güven ve istikrarlı bir sürece ulaşırız. Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılın üyelerimize iş dünyamıza milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor 2022 yılının sağlık huzur ve mutluluk dolu bir yıl diliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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