Süleymanpaşa’da market denetimleri

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel, ilgili birimler tarafından gerçekleştirilen market denetimlerine nezaret etti.

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ruhsat İşleri Müdürlüğü ve Süleymanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen denetimlerde marketlerin ruhsat kontrolleri, bağlı oldukları odaların fiyat tariflerine uyulup uyulmadığı ve gıda hijyen şartları ile reyonlarda bulunan ürünlerin son kullanma tarihleri tetkik edildi.



“Denetimler daha da sıklaşacak”

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in bizzat katılarak nezaret ettiği denetimlerde eksiklikleri bulunan işletmelere uyarılarda bulunuldu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Yüksel, “İlçemizde faaliyet gösteren market işletmelerini denetledik. Süleymanpaşa Zabıtamız, Ruhsat İşleri ve Tarım İlçe Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte gerçekleştirdiğimiz denetimde, marketlerin bağlı bulundukları odaların fiyat tarifelerine uyulup uyulmadığını, gıda güvenliğine ilişkin hijyen şartlarını ve ürünlerin son tüketim tarihlerini kontrol ettik. Bu hafta itibariyle denetimlerimiz daha da sıklaşarak devam edecek” diye konuştu.

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