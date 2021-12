Süleymanpaşa Belediyesi, tarlada üretip ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor

Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ,(DHA)TEKİRDAĞ Süleymanpaşa Belediyesi, kendilerine ait 4 bin dönüm tarlada yaptığı tarım faaliyetlerinden elde ettiği ürünleri, ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel,ürünleri ihtiyaç sahiplerine dağıtmanın yanında her gün 1250 kişiye yemek dağıtılan belediye aşevinde kullandıklarını belirterek, "Aynı zamanda da çok ciddi bir gelir elde ediyoruz. Bunların dışında elde ettiğimiz gelir, 2,53 milyon bandında. Hatta son fiyat güncellemeleriyle birlikte 4 milyon civarında belediyemiz gelir elde ediyor. Sonuç olarak 500 bin lira gelir elde ederken, bunu 4 milyona çıkarmış olduk. Aynı zamanda aş evinde kullandığımız malzemeler, ihtiyaç sahibi ailelere de erzak paketi dağıtıyoruz" dedi.Süleymanpaşa İlçe Belediyesi, kendisine ait 4 bin dönüm tarlada, ayçiçeği, nohut, buğday, fasulye, mercimek yetiştirdi. Ayçiçeği hasadının ardından Trakya Birlik Entegre Tesisleri'nde sıkılıp, 18 litrelik tenekelere doldurulan ayçiçeği yağları, diğer ürünlerle birlikte belediyenin aşevinde kullanılmaya başlandı. Sıvı yağlar, üretilen diğer, buğday, nohut, mercimekler, belediye aşevinde hazırlanan sıcak yemeklerde kullanılıp, ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırılıyor. Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ürünlerin ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasının yanı sıra her gün 1250 kişiye yemek dağıtılan aşevlerinde kullanıldığını belirterek, şunları söyledi:"Biz günlük 1250 kişiye yetecek yemek veriyoruz aş evimizde. Pandeminin yüksek olduğu dönemlerde 7 gün, normalde de 6 gün sıcak yemek üretiyoruz standart olarak. Burada kullandığımız ürünlerimizi, gündemde olan ürünlerimizi, ayçiçeği yağları, unlar, fasulyeler, mercimekler burada pişiyor ve her gün ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın veya yaşlılarımızın kendi yemeğini yapamayacak kadar kötü durumda olan büyüklerimizin sıcak yemeklerini evlerine kadar götürüyoruz. Süleymanpaşa Belediyesi'nin yaklaşık 4 bin dönüm tarlası var, bu tarlaların yaklaşık olarak 2 bin 500 dekarını biz hemen hızlı bir şekilde işleyelim dedik. Aslında önceden bu tarlalar icara, kiraya veriliyordu. Bu kiralardan belediyemize yaklaşık olarak yılda 500-600 bin lira civarında bir geliri oluyordu. Bu da tatmin edici bir rakam değildi. Bizde dedik ki, biz bunu kendimiz işleyebilir miyiz, işlediğimiz ürünlerimizi aşevinde değerlendirebilir miyiz diye yola çıktık. Bu yıl itibarıyla 2500 dönüm, önümüzdeki yılda da 3 bin dönüm arazimizde, kendi ayçiçeğimizi, kendi mercimeğimizi, fasulyemizi, Allah nasip ederse pirincimizi, buğdayımızdan ürettiğimiz unumuzu hepsini buradan çıkartıyoruz. Aynı zamanda da çok ciddi bir gelir elde ediyoruz. Bunların dışında elde ettiğimiz gelir, 2,53 milyon bandında. Hatta son fiyat güncellemeleriyle birlikte 4 milyon civarında belediyemiz gelir elde ediyor. Sonuç olarak 500 bin lira gelir elde ederken, bunu 4 milyona çıkarmış olduk. Aynı zamanda aş evinde kullandığımız malzemeler, ihtiyaç sahibi ailelere de erzak paketi dağıtıyoruz. Buda yılda 56 bin civarında."AŞEVİ VE YARDIM ERZAKLARINDA KULLANILIYOR'Başkan Yüksel, ürettikleri 18 litrelik yağların aşevinde kullanıldığını, ihtiyaç sahiplerine 5 litrelik yağların depolarında tutulduğunu söyledi. Yüksel, "Şu anda depolarımızda 1.5 yıllık yemek ihtiyacımızı karşılayacak stokumuz mevcut. İstenmeyen, beklenmeyen bir afetle karşılaştığımızda stokumuz mevcut. Ayrıyeten seyyar bir de aş evimiz var. Günlük 5 bin kişiye sıcak yemek çıkartabilecek bir kapasitemiz mevcut. Şimdi bizim toplam işletme maliyetini yüzde 35'ini bir anda düşürmüş olduk. Önümüzdeki yıl, yemek üretim maliyetinin yüzde 50'sini kendimiz karşılamış olacağız. Dağıttığımız erzakları da işin içine alırsak rakam çok daha yüksek yerlere çıkıyor. Bizim amacımız bu konuyla ilgili rol model olalım istedik. Bölgemizde sadece buğday ve ayçiçeği yetişmediğini istenirse, fasulye, mercimek, bulgur nohudunun da çok kaliteli olarak yetişebileceğini, Tekirdağ ilimizde bazı bölgelerde pirincin daha iyi yetişebildiğini anlatmak istedik. Önümüzdeki sene Allah nasip ederse, yaklaşık olarak 40 dönüm sera kurduk. O seralarda da aş evinde kullandığımız, özellikle yaş sebze ve meyve orada yetişecek. Seralarımızda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız çalışacak. Hem istihdam sağlayacağız, hem de ürünlerimizi aş evimiz için ürünlerimizi o seralardan temin edeceğiz. Adalet bakanlığına bağlı ceza ve infaz kurumlarımızda ki yemekhanelerde de kullanılacak malzemeler üretilecek" diye konuştu.'ELİMİZDEKİ HAZİNEYİ DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUZ'Ege ve Akdeniz bölgelerinin seracılıkta rol model olduğunu söyleyen Başkan Yüksel, "Tekirdağ merkezde de, hem de İstanbul'a 135 kilometre uzaklıktaki Süleymanpaşa'da da bunların yetiştirilebildiğini, seracılıkla ilgili alternatif ürünlerin yönelinmesi gerektiğini anlatıyoruz. Ciddi de bir gelir elde edebildiğimizi de önümüzdeki yılda herkese kanıtlamış olacağız. Alternatif ürünler olarak, domates, biber, patlıcan bunların hepsi Ege, Akdeniz hattından geliyor buraya. Nakliye maliyetini düşünün 800 kilometrelik nakliye maliyetini, 135 kilometrenin nakliye maliyetini düşünün. Eğer bizler bunu profesyonel anlamda yayabilirsek, eğer ki sera işini doğru bir şekilde oturtabilirsek İstanbul'un yaş sebze meyve kaleminde de karşılayacak konumda oluruz. Süleymanpaşa'da çilekle ilgili çok ciddi çalışmalara başladık. Aromatik bitkileri de Süleymanpaşa'da ciddi anlamda yatırım almaya başladı. Kirazımızla meşhuruz biliyoruz ki, şu anda onunla ilgili özel bir kiraz çeşidi için çalışıyoruz. Bin üzeri üzüm çeşidimiz var, onlarla ilgili çalışmalarımız var. Artık bundan sonra ki dönem tamamen gıda ile alakalı sistemin biraz daha farklı noktalarda ilerletilmesi ve büyütülmesi gereken noktaya geldik. Yani gıda arzının dengelerinin talebinin dünya da bozulduğu dönemde Tekirdağ hem gıda, tarım ve hayvancılık noktasında, özellikle tarım konusunda elimizdeki hazineyi en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Projeleri de buna göre yapıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Süleymanpaşa Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ,(DHA)

2021-12-28 12:09:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.