Tekirdağ'daki 'silah ticareti' operasyonunda 6 tutuklama



Mehmet YİRUNRuhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu, Süleymanpaşa ve Muratlı ilçelerinde silah ticareti yapanlara yönelik polisin düzenlediği operasyonlarda 23 tabanca, sahte banknotlar, av tüfekleri ele geçirildi; gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı ise tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu Kaçakçılık ve Organize Şube Grup Amirliği ekipleri, silah ticareti yaptığı belirtilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından polis, Çorlu, Süleymanpaşa ve Muratlı ilçelerinde belirlediği 17 adreste eş zamanlı arama yaptı. Aramalarda çeşitli çap ve markalarda ruhsatsız 23 tabanca, tabancalara ait 178 mermi, 2 av tüfeği, tüfeklere ait 60 fişek, çok sayıda silah aparatları ile sahte banknotlardan 13 bin 600 lira ele geçirilirken, 10 kişi de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.O., U.Ç., B.T., M.S., A.T. ve S.T., 'silah ticareti yapmak'tan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 4 kişi de serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN

2021-12-28 12:49:27



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