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Hayallerindeki oyuncaklar bin 800 kilometreden gidecek Doğu’dan batıya kardeşlik köprüsü: Hayaller dilek ağacına asılıyor

İHA

Hayallerindeki oyuncaklar bin 800 kilometreden gidecek Doğu’dan batıya kardeşlik köprüsü: Hayaller dilek ağacına asılıyor

Ağrı’nın kırsal bölgesinde yaşayan çocukların hayallerindeki oyuncaklar ülkenin diğer ucunda bulunan Trakya'dan gidecek. Bin 800 kilometreden gelen hayaller gerçeğe dönüşecek.
Trakya Elektrik Dağıtım (TREDAŞ) A.Ş., enerjiyi kesintisiz, kaliteli ve sürekli iletmesinin yanında sosyal proje çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Kurum, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne illerinin elektrik dağıtımını yanı sıra “Batıdan Doğuya İyilik Hareketi” çerçevesinde sosyal sorumluluk projelerine de imza atıyor. Proje kapsamında Ağrı’nın kırsal bölgelerinde yaşayan çocukların hayallerinin yazılı olduğu notlar, Tekirdağ’daki TREDAŞ Genel Müdürlüğü’nde hazırlanan dilek ağacına asıldı. Sabah işe gelen kurumun gönüllü personeli ise ağaca asılı dilekleri okuyarak, notta yazılı oyuncakları aldıktan sonra dilek ağacına bırakıyor.

Ülkenin bir ucundan diğer ucuna kardeşlik köprüsü
Köy çocuklarının hayallerindeki oyuncaklara sahip olmaları için TREDAŞ’ın gönüllü personelin yardımıyla elde edilen oyuncaklar, Tekirdağ’dan bin 800 kilometre uzaklıktaki Ağrı'ya gidilerek, kırsalda bölgedeki çocuklar sevindirilecek. Kampanyaya şirket personeli yoğun ilgi gösterirken, yaklaşık 300 çocuğun hayallerindeki rengarenk otomobil, robot, bebek ve çeşitli oyuncaklar ülkenin diğer ucundaki Tekirdağ’dan gidecek.

Ağrı’daki çocukların hayalleri Tekirdağ’daki dilek ağacına asılıyor
TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgili proje hakkında yaptığı açıklamada, batıdan doğuya kardeşlik köprüsü vurgusu yaparak, “2018 yılından beridir bu projeyi uyguluyoruz. Burada amaç batıdan doğuya bir köprü kurmak. Şöyle bir şey hayal edin. Ağrı’nın kırsal köylerinde çocuklara soruyoruz. Hayalinizdeki oyuncak nedir? Onlardan aldığımız bilgileri bir kâğıda yazıyoruz. Bir dilek zarfı oluşturuyoruz. Bu dilek zarfını da Ağrı’dan bin 800 kilometre uzaklıkta Tekirdağ’daki şirketimizin girişinde panoya asıyoruz. Çalışanlarımız bu zarflardan alarak, bu çocukların hayallerine ortak oluyorlar, destek veriyorlar. Tamamen gönül esaslı bir çalışma. Hata arkadaşlarımı bu yönüyle tebrik etmek istiyorum. Gönülden katılıyorlar. Bin 800 kilometre uzaklıktaki Gönüldaşlarımıza destek oluyorlar. Onların hayalleriyle kucaklaşıyorlar. Bütün arkadaşlarımı gönülden kutluyorum” dedi.

“Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz”
Kurumda Personel ve İdari İşler Müdürü Hülya Akman ise yaptığı açıklamada, “IC Mutluluk Hareketi kapsamında Ağrı’daki çocuklarımıza ulaşarak, onların hayalindeki oyuncakları almayı gerçekleştirmek istedik. Çalışanlar olarak bu zarfların içerisinde çekmiş oldukları hediyeleri arkadaşlarımız alıp bizlere teslim ettiler. Bizde bu hediyeleri Ağrı’daki çocuklarımıza ulaştırmak için harekete geçeceğiz. Oradaki vakıf aracılığı ile bunları çocuklarımıza ulaştırmış olacağız. Onlarında mutluğu bizimde mutluluğumuz olacak. Bütün şirketlerimiz, 2022 yılında 300 çocuğu sevindirmiş olacağız. Güzel bir proje hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Onlarla bu mutluluğu paylaşmak bizler içinde çok mutluluk verici”
Kurum personeli Burak Baran da her yıl çocukları sevindirmekle başlaması gerektiğini ifade ederek, “Şirketimiz tarafından bu yıl düzenlenen batıdan doğuya iyilik hareketine her sene olduğu gibi bende katıldım. Zarftan ağaçlarımız hazırlandı. Zarflarımızı çekiyoruz. Küçük kardeşlerimizin o güzel mutluluklarına ortak olmak, onlarla bu mutluluğu paylaşmak bizler içinde çok mutluluk verici bir şey. Ben öncellikle şirketimiz böyle bir etkinlik organize ettiği için çok teşekkür ediyorum. Şimdiden o tüm minik kardeşlerimizin yeni yılını kutluyorum” şeklinde açıklamada bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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