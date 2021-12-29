Tekirdağ’da bir şahsı darp edip para çektiren 3 kişi tutuklandı

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Tekirdağ’ın Süleymabnpaşa ilçesinde bir şahsı darp edip parasını çektiren 3 şahıs tutuklandı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde iddiaya göre bir şahıs 3 kişi tarafından tehdit edilip alıkonulduğu, darp edildiği ve hesabından zorla para çektirdiklerinin beyanıyla emniyete başvurdu. Şikayet üzerine polis ekipleri harekete geçti. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, şahısların bulunduğu adresleri tespit ederek operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda B.G., Z.K. ve V.Y. isimli şahıslar yakalanarak, gözaltına alındı.

Yakalanan 3 kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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