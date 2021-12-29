Çorlu’ya özel eğitim anaokulu yapılmasına dair protokol imzalandı Hayırsever tarafından Çorlu’ya özel eğitim anaokulu yapılacak

Bir hayırsever tarafından Çorlu’ya kazandırılacak olan 8 derslikli özel eğitim anaokulu yapılmasına dair protokol Tekirdağ Valiliği’nde imza altına alındı.

Çorlu’ya yaptırılacak olan özel eğitim anaokuluna dair protokol Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Tekirdağ Vali Yardımcısı Murat Eren, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Halit Eren, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan ve hayırsever Yusuf Altıner tarafından imzalandı.

İmza altına alınan protokol uyarınca Çorlu’da Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin eski alanına 8 derslikli özel eğitim anaokulu yaptırılacak. Yakın bir zamanda başlayacak olan yapım çalışmalarının kısa sürede tamamlanması ve özel eğitim anaokulunun öğrencilerin hizmetine sunulması planlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.