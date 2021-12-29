Çerkezköy'de 960 litre sahte içki ele geçirildi

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Onur KAYA/ ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, bir evin bahçesindeki çadırda satışa hazır 960 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde 1 kişinin sahte içki üretip piyasaya sürdüğünü belirledi. Adreste arama yapan polis, evin bahçesinde bulunan çadırın içinde bidonlarda satışa hazır 960 litre sahte içki ele geçirdi. Gözaltına alınan ev sahibi A.C. ile ilgili soruşturma sürüyor. Çerkezköy Kaymakamı Murat Duru, sahte içki konusunda vatandaşların duyarlı olmalarını ve emniyet güçlerine yardımcı olmalarını istedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA

2021-12-29 13:12:22



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