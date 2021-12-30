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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malkara’da trafik kazası: 1 yaralı

İHA

Malkara’da trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ Malkara’da otomobil, aydınlatma direğinin konuşlandığı beton bariyere çarptı.
Kaza, Camiatik Mahallesi Londra Asfaltı Caddesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametine seyreden Suat Çetin idaresindeki 34 UD 885 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak aydınlatma direğinin konuşlandığı beton bariyere çarptı.
Büyük hasar gören aracın sürücüsü Çetin yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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