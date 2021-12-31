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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İRAP yıl sonu toplantısı

İHA

İRAP yıl sonu toplantısı

Tekirdağ İl Afet Risk Azaltma Planı yıl sonu değerlendirmesi toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Vali Yıldırım, “Özellikle Japonya ve Amerika'da gördüklerimiz şudur ki, afetle yaşamayı öğrenmek gerekiyor” dedi.
İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde yapıldı. Toplantıda İl Afet ve Risk Azaltma Planı hakkında görüşüldü ve İl Afet Planı’nda kapsamında yapılan çalışmalar değerlendirildi. Toplantı, İRAP Tanıtım Videosu’nun izlenmesi ile başladı. Ardından AFAD Acil Uygulaması Tanıtım Videosu izlendi ve kurumların İRAP kapsamında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verildi.
Toplantıda konuşan Vali Yıldırım, “Bildiğiniz gibi afetlerin insanlara zarar vermemesi için daha doğrusu doğa olaylarının afet haline gelmemesi için bir takım tedbirlerin alınması gerekiyor. Aslına bakarsanız bu tedbirlerin en önemlisi afet meydana gelmeden önceki yaptığımız işler, planlamalar, projeler, projelendirmeler çalışmalar. İnsan unsuru yani. Bunları yerine getirebilirsek afet denen hadiseleri belki de meydana gelmeden insanlara zarar vermeden daha hafif geçiştirmek belki mümkün olacak. Değerli arkadaşlar, afetler mücadele mi? yoksa doğal olayları ile birlikte yaşamak mı? Bu hala tartışılıyor ama model ülkelerde özellikle Japonya ve Amerika'da gördüklerimiz şudur ki, afetle yaşamayı öğrenmek gerekiyor. Mademki bu durumlar var ister insan eliyle meydana gelmiş olsun, ister doğa olaylarının sonucu olarak meydana gelmiş olsun; hepsi ile beraber yaşamayı öncelikle öğrenmek gerekiyor. Eğer bunu biz sağlayabilirsek, bunu öğrenebilirsek o zaman çok fazla negatif bir etkiye sahip olmayacağımızı da düşünüyoruz. İl afet planlarının hazırlanması, risklerin azaltılmasının planlanması hakikaten önem taşıyor. Biz afetle mücadele ya da afet döngüsü dediğimiz zaman hep afetin olduktan sonraki hali arama kurtarma ve sonrasındaki iyileştirme hayatın normale dönüştürmesi çabalarını anlıyoruz ama onun çok daha az ve daha az masrafsız olması için de asıl yapmamız gereken şey bunun meydana gelmesine önlemektir. Depremin olmasını önleyemeyiz ama bunlardan daha az zararla çıkmanın yollarını bulabiliriz; zaten olması gereken de o. Asıl meydana gelen hâdiselerden biz nasıl daha az zararla çıkabilirizin hesaplanması lazım. Bizim öncelikle bunlara uymamız lazım, bunu yapabilirsek başarılı oluruz. Yaşanan afetlerin her biri bize ders niteliğinde olmalıdır” dedi.
Vali Yıldırım’ın konuşmasının ardından katılımcılardan yapılan çalışmalar hakkında görüşler alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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