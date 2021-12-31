Tekirdağ'da 2 bin 591 personel görev başında

Tekirdağ'da polis, jandarma, sağlık, belediye, AFAD ve itfaiye ekipleri yeni yıla görevleri başında giriyor. Vali Aziz Yıldırım şu anda yaklaşık 2 bin 591 personelin yılbaşı tedbirleri kapsamında görevi başında olduğunu ifade etti.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım, Malkara Uygulama Noktası’nda ve TOKİ Uygulama Noktası’nda vatandaşların yeni yıla huzurlu ve mutlu bir şekilde girebilmeleri için görevi başında bulunan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek denetimlerde bulundu. Vali Yıldırım, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, daha sonra eski Tekirdağ Valiliği önünde bulunan AFAD, polis, jandarma, belediye, sağlık ve itfaiye ekiplerinin bulunduğu alan gelerek görevi başındaki ekiplerin yeni yılını kutladı.

Şehirde şu an hiçbir sorun bulunmadığını aktaran Vali Yıldırım, Tekirdağ'da şuanda 2 bin 591 personelin vatandaşın güven ve huzuru için görevi başında olduğunu ifade ederek, "Ümit ediyorum ki 2022 yılında inşallah Kovid19 ortadan kalkar ve normal hayatımıza döneriz. Şu anda emniyetimizle, jandarmamızla, sahil güvenliğimizle, sağlık müdürlüğümüz, itfaiyemiz, AFAD'ımızla, belediyelerimizle, zabıtalarımızla hep birlikte görev yapıyoruz. Şu anda bütün arkadaşlarımız sahadalar. Yılbaşı gecesinin daha sonradan herhangi bir şekilde hafızalarda üzüntülü bir şekilde kalmaması için arkadaşlarımız gayret sarf ediyorlar" dedi.

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