Tekirdağ’da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

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Tekirdağ Çorlu’da yabancı uyruklu şahısların birbirine girdiği kavga sonucu 3 kişi bıçakla yaralandı.

İddiaya göre, Reşadiye Mahallesi’nde ikamet eden yabancı uyruklu şahıslar, sokak arasında bıçak ve sopalarla birbirine girdi. Çıkan kavgada bıçakla yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kavga anı ise vatandaşlar tarafından görüntülendi.

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