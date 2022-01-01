Çerkezköy TSO’dan Polis Teşkilatı’na iki araç tahsisi

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), İlçe Emniyet Müdürlüğünün sevk ve idaresinde olmak üzere, Polis Teşkilatı’na iki adet araç tahsisi gerçekleştirdi.

Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva yaptığı açılamada, “Biz yönetim olarak göreve geldiğimiz ilk dönemde de, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak emniyetimize iki araç tahsis etmiştik. Şimdi ikinci dönemimizde yine iki araç tahsis etmenin samimi mutluluğunu yaşıyoruz. Hepimiz biliyoruz ki Çerkezköy, her geçen gün nüfusu artan bir sanayi kentine dönüşmektedir. Nüfus olan yerde, sağlık gibi, eğitim gibi, asayiş ve güvenlik de önem kazanmaktadır. Güvenlik ise tüm bu kavramların bir arada olmasının asıl temel taşıdır. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak işte biz bu bakış açısıyla ve sosyal sorumluluklarımız içerisinde, imkânlarımız el verdiğince her kurum ve kuruluşumuza destek vermenin bilincinde ve gayretinde olduk. Derslik, okul, hastanelerimize bağış gibi yaptığımız hizmetler, söz konusu kurumlarımız kadar bizleri de memnun etmiştir. Bugün de Çerkezköy Emniyet Müdürlüğümüze teslim ettiğimiz bu iki araç, aynı şekilde Çerkezköy’ümüzün güvenliği, vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşamaları için çalışan, gayret gösteren değerli emniyet birimlerimize bir sosyal sorumluluk desteğidir. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu iki aracın devletimize, milletimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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