Çorlu'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı



Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ´ın Çorlu ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Cep telefonuyla görüntülenen kavgayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, yeni yılın ilk saatlerinde Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Yabancı uyruklu oldukları belirtilen iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Yaklaşık 15 kişi, bıçaklarla birbirine saldırırken, çevredekiler polise haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri taraflara müdahale etti. Yaralanan 3 kişi, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kavgaya karıştığı tespit edilen 5 kişi ise gözaltına alındı.

Bu arada kavga, bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN/ÇORLU,(Tekirdağ)(DHA)

2022-01-01 13:16:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.