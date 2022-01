Hırsızlık şüphelisi, 600 saatlik kamera görüntüsünden yakalandı

Mehmet YİRUN/ ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ´ın Çorlu ilçesinde, market ve iş yerlerinden hırsızlık yapan B.Y., 600 saatlik kamera görüntüsünden tespit edilip, yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Reşadiye Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi'ndeki iş yerlerinde artan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı. İş yerlerine ait 300 güvenlik kamerasından yaklaşık 600 saatlik kaydı izleyen polis, şüphelinin çok sayıda suç kaydı bulunan B.Y. olduğunu tespit etti. B.Y., saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramalarda kanepe ve gardırop içinde, market ve iş yerlerinden çalınan içki, sigara, elektronik eşyalar ele geçirildi. Hırsızlık anları kameralara yansıyan B.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2022-01-01 15:02:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.