Soğukkanlı hırsız böyle çaldı

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir apartmana giren hırsız, apartman içerisindeki bisikleti çaldı. O anlar, apartmanın güvenlik kameralarında anbean görüntülendi.

Olay, akşam saat 21.25 sıralarında İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde Özkanlar Apartmanı’nda meydana geldi. İddiaya göre; apartman içerisinde duvar dibine bırakılmış bir bisikleti gözüne kestiren hırsız, ayaklığını kaldırdığı bisikleti pedala basmadan sessizce apartmandan çıkardı. Bisikletin yerinde olmadığını fark eden apartman sakinleri, hırsızlıktan şüphelendi ve güvenlik kameralarını inceledi.

Bisikletin çalınma anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Öte yandan, hırsızın yakalanması ve bisikletin bulunması için çalışma başlatıldı.

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