Velimeşe Anadolu Lisesi’nden bilim fuarı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde eğitimöğretim veren kurumlar arasında yer alan Velimeşe Anadolu Lisesi’nde Bilim Fuarı heyecanı yaşandı.
Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı’nın eşi Aynur Taşçı ile birlikte katıldığı açılışta Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Parıltı ile Velimeşe Anadolu Lisesi Müdürü Talat Mutlu da yer aldı ve açılış kurdelesini birlikte kestiler.
Kaymakam Taşçı ve beraberindekiler fuar kapsamında hazırlanan projelerin hepsini gezerek her bir proje hakkında öğrencilerden ayrı ayrı bilgiler aldılar. Fuarın gezilmesinin ardından Kaymakam Taşçı bir süre daha okulda kalarak okul müdürü Talat Mutlu ve müdür yardımcıları ile bir süre daha sohbet ederek okulun genel durumu ve yapılan çalışmalar ile ilgili olarak bilgiler aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.