Ergene Velimeşespor Başkanı Bezgin’den CHP’li başkan Albayrak’a sert tepki

Ergene Velimeşespor Kulüp Başkanı Bezgin, Tekirdağ’ın profesyonel liglerdeki tek temsilcisi Ergene Velimeşespor’a maddi destek sözü veren Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak’ın ‘şirketlerimiz zarar ediyor’ diyerek sözünü tutmadığını kaydetti ve sert tepki gösterdi.

Konuya ilişkin olarak yazılı bir açıklama yapan Ergene Velimeşespor Başkanı Serkan Bezgin, “Geçtiğimiz günlerde Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’tan yazılı ve sözlü olarak, Tekirdağ’ımızı profesyonel liglerde temsil eden tek Tekirdağ temsilcisi Ergene Velimeşespor’a Tekirdağ Büyükşehir Belediye şirketlerinden 500 bin TL’lik sponsorluk anlaşması üzerinden destek istedik. Başkan Kadir Albayrak’ın cevabı ‘bütün şirketlerimiz zarar ediyor’ oldu. Başkanım, yönetemiyorsanız bırakın, AK Belediyecilik gelsin. Her şeyin en güzelini yaparız hem de ayrımcılık yapmadan” dedi.

"Geliri bizden az olan illerin şehirlerindeki profesyonel takımlara büyükşehir belediyeleri sponsor olurken, bizim koskocaman Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden 500 bin TL reklam sponsorluğu yapamayan Kadir Başkan sınıfta kalmıştır" diyen Başkan Bezgin, “Kendi ağzı ile bir programda sizlere 500 bin TL reklam sponsorluğu vereceğim diyerek söz veren Kadir Başkan şimdi adeta kıvırıyor, topu taca atıyor. Bana bir yol söyleyin yapalım diyor, yol belli bir talimat ile sponsorluk anlaşması üzerinden destek yapabilirsiniz. Kadir Başkan bizi oyalıyor, Tekirdağ’ın 2. Ligdeki tek takımı olan Ergene Velimeşespor’un başarılı olmasını istemiyor. Burada bir hasetlik görüyorum” ifadelerini kullandı.

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