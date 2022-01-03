Tekirdağ'da çevreyi kirleten tesislere 26 milyon lira ceza



Mehmet YİRUN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nce 2021 yılında çevreyi, havayı ve suyu kirlettiği tespit edilen 248 tesise yönelik 26 milyon 419 bin lira ceza uygulandı, 51 tesisin de faaliyeti durduruldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, 2021 yılında il genelinde çevreyi, havayı ve suyu kirleten tesislere yönelik 2 bin 159 denetimde bulundu. Su kirliliği kapsamında 1029 denetimde standartlara aykırı atık su deşarjında bulunan 127 tesise 15 milyon 251 bin 875 lira, hava kirliliği kapsamında 201 denetimde standartlara aykırı hava emisyonuna neden olan 40 tesise 3 milyon 733 bin 466 lira, atıkların yönetimini kapsamında yapılan 361 denetimde mevzuata aykırı olarak atıkların yönetimini sağlayan 41 tüzel/gerçek kişiye 6 milyon 125 bin 144 lira, ÇED, toprak, egzoz, ısınma, poşet ve diğer konularda yapılan denetimlerde ise 1 milyon 308 bin 711 lira olmak üzere 26 milyon 419 bin 196 lira ceza uyguladı. Denetimlerde 51 tesis için de faaliyetlerini durdurma kararı verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN

2022-01-03 16:09:26



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