Hayrabolu SYDV, 2021 yılında 4 bin 463 kişiye yardımda bulundu

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Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 2021 yılında ihtiyaç sahibi 4 bin 463 kişiye yardımda bulundu.

Hayrabolu SYDV'dan yapılan yazılı açıklamada, 2021 yılında, ihtiyaç sahibi, kömür, gıda, engelli, dul, yetim ve yaşlı aylığı, kimsesiz, öğrenci ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara çeşitli yardımlarda bulunulduğunu belirtildi.

Geçen yıl toplam 9 milyon 522 bin lira vatandaşa yardımda bulunulduğu belirtildi.

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