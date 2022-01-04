Tekirdağ´da 870 litre sahte şarap ele geçirildi

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Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 870 litre sahte şarap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri yaptıkları çalışmayla kırsal Küçükhıdır Mahallesi'nde yaşayan İ.C.´nin (55), evinde sahte içki bulunduğunu belirledi. Evde arama yapan jandarma, bidonlar ve şişeler içinde satışa hazır 870 litre sahte şarap ile 1 üzüm sıkma makinesi ele geçirdi. İ.C., gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Malkara Murat YAYIN

2022-01-04 11:43:59



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