Ehliyetsiz motosikletli kuryenin çarptığı yaya ağır yaralandı 



Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, ehliyetsiz motosikletli kurye M.K.'nin, yolun karşısına geçerken çarptığı Recep O., ağır yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada kurye M.K.'ye 4, motosiklet sahibine de 4 olmak üzere toplam 8 bin lira ceza uygulandı.

Kaza, önceki gün Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede yolun karşısına geçen Recep O.'ya, lokantadan paket servisi yapan kurye M.K.'nin kullandığı 59 AED 915 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan yaya ağır yaralanırken, sürücü M.K. de yere düştü. Olay görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri Recep O.'yu Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan Recep O.'nun durumunun ağır olduğu belirtildi. Bu sırada kurye M.K., motosikletine binerek hızla olay yerinden kaçtı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Polis, yaptığı inceleme sonrası kaçan kurye M.K.'yi kimliğini belirleyerek yakaladı. Motosiklet ehliyeti bulunmadığı belirlenen M.K.'ye 4 bin lira, motosiklet sahibini de 4 bin lira olmak üzere 8 bin lira para cezası uygulandı. Sürücü ile ilgili soruşturma sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2022-01-04 13:56:30



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