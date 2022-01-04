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Tekirdağ´da 2 bin 550 litre sahte şarap ele geçirildi (2)

DHA

Tekirdağ´da 2 bin 550 litre sahte şarap ele geçirildi (2)


ŞARKÖY'DE ARAÇTA 1680 LİTRE SAHTE ŞARAP BULUNDU
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 870 litre sahte şarap ele geçirilmesinin ardından Şarköy ilçesinde de Mürefte'de oturan H.A.Y.Ş.'nin, sahte şarap üreterek piyasaya sürdüğü belirlendi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içkilerin taşındığı, Ü.B.Ö.'nün kullandığı hafif ticari aracı takibe alarak, durdurdu. Araçta yapılan aramada, 1680 litre sahte şarap ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A.Y.Ş. ile Ü.B.Ö. hakkında soruşturma başlatıldı. Nuri ÇAĞLAR/ ŞARKÖY (Tekirdağ), (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Sarköy Nuri ÇAĞLAR
2022-01-04 16:40:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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