Tekirdağ’da uyuşturucuya geçit yok

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentin farklı noktalarında yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince il genelinde uyuşturucuya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Aydoğdu Mahallesinde bulunan alışveriş merkezi önünde şüphe üzerine durdurulan M.A. isimli şahsın yapılan kaba üst aramasında 3 adet 300 miligram hap ele geçirildi.

Zafer Mahallesinde ise H.K., N.K. ve R.K. isimli şahısların temin etmiş oldukları sentetik uyuşturucu maddeleri toplu olarak satışını yaptıkları, yönündeki bilgilere istinaden, adli makamlardan alınan arama kararına göre H.K ve N.K’nın ikametinde yapılan aramada, 2 bin 372 adet 300 miligramlık uyuşturucu hap ve 1 adet makas ele geçirildi. Bunun üzerine R.K yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs daha sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tedirginlik ele verdi

Bahçelievler Mahallesi TOKİ Polis Uygulama Noktası şüphe üzerine 54 plaka sayılı araç durdurularak, araç şoförünün B.Y., yan koltuğunda ise A.Y. olduğu tespit edildi. Araç içerisinde gözle görülen yerlerine bakıldığında vites kolunun yan kısmında 1 plaster üzerinde 14 adet hap görülerek muhafaza altına alındı. Şahısların tedirgin ve panik hareketlerinin devam etmesi üzerine adli makamlardan alınan arama kararına göre araçta yapılan detaylı aramada, 22 adet hap, 5 adet extacy hap, 4 adet daralı 6 gram gelen sarma sigara, 1 adet tabanca ve tabancaya ait şarjör içerisinde 9 fişek ele geçirilmiş olup şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

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