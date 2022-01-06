Trakya için korkulan yağışlar geri geliyor

Son zamanlarda kuvvetli yağış sonrası sel ile başı belada olan Trakya Bölgesi için Meteorolojiden bir uyarı daha geldi.

Geçtiğimiz haftalarda üst üste yapılan uyarıların ardından etkili olan şiddetli yağış sonrası Edirne ve Kırklareli’nin bazı ilçelerinde sel sonrası evlerde ve tarlalarda taşkınlar meydana geldi. Daha yaralar sarılıyorken, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Trakya Bölgesi için yeni bir uyarı daha geldi.

Sel ve su baskınlarına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Uyarı ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; “Yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren Trakya’da görülecek olan sağanak yağışların, Edirne ve Kırklareli il geneli, Tekirdağ’ın iç kesimleri ile Çanakkale’nin Gelibolu, Eceabat ve Gökçeada ilçelerinde kuvvetli (3060 kilogram/metrekare) olması beklendiğinden sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.