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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kozuva: “Tekirdağ'ımızla gurur duyuyoruz”

İHA

Kozuva: “Tekirdağ'ımızla gurur duyuyoruz”

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Kozuva, “Ülkemizin 2021 yılındaki ihracatında Trakya’da Tekirdağ’ımızın en çok ihracat yapan il olarak bu başarıda aldığı pay bizi gururlandırıyor” dedi.
Süleyman Kozuva yeni yıl münasebetiyle yayınladığı mesajında bütün üye firmaları tebrik etti. Kozuva, “Yeni yılın iş dünyamız başta olmak üzere milletimize ülkemize sağlık huzur ve mutluluk getirsin. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak 2021 yılını, siz değerli üyelerimizin katılımıyla başarının odak noktası yapmanın sevinci ile tamamladık. Ülkemizin ekonomik kalkınmasında her zaman olduğu gibi başat organize sanayi bölgelerinden biri olduk. Küçük ve orta ölçekli firmalarımız için de vizyon sahibi bütün şirketlerin önceden gördüğü, dünyayı çepeçevre kuşatan eticaret ve dijital pazarlama konusunu gündeme getirdik. Bu konumdaki bütün üyelerimize gerekli desteği ve hizmeti alabilecekleri platformları oluşturduk. Bir kere daha belirtmekte yarar görüyoruz ki bu konudaki çalışma halen istikrarlı bir şekilde sürdürülmektedir. Dileyen üyelerimizin bu değişim ve dönüşüme göre kendisini yeniden güncelleyebilmesi, uluslararası rekabetçi ortamda fırsatları yakalayabilmeleri mümkündür ve en büyük arzumuzdur. Değerli üyelerimiz, yine Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrasında Millete Sesleniş konuşması yapan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye ihracatın lokomotifi olduğu hızlı eğilimi sürdürmüştür. İstihdamda yıllık 2 milyonu bulan bir artış sağladık. Küresel ihracattan aldığımız payı ilk defa yüzde 1'in üzerine taşıdık. 2022 yılında, 36 milyar dolar olan ihracatımızı 6 kattan fazla artırdığımızı görüyoruz. Aynı şekilde 20 yıl önce 85 milyarı bulmayan dış ticaret hacmimiz 500 milyar dolara dayandı. Dış ticaretimizde milli paramızı kullanım seviyemizin 83 milyar liraya ulaşması da bir diğer önemli gelişmedir. 225 milyar 365 milyon dolarlık 2021 yılı ihracatımızın milletimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum' bilgisini kamuoyuyla paylaşmıştır" dedi.

"Trakya’da Tekirdağ’ımızın da en çok ihracat yapan il olarak bu başarıda aldığı pay bizi gururlandırıyor"
"Ülkemizi bu başarıya ulaştırmada önemli katkısı bulunan bütün üye firmalarımızı tebrik ediyor, başarılarının artarak devamını diliyorum" diyen Kozuva, "Yine aynı konuşmada özetle KOSGEB destekleriyle ilgili bir müjde verildi. Geçen yıl Nisan ayında başlayan hızlı destek programına ilaveten son 12 aydaki çalışan sayısını koruyup meslek lisesi veya üniversite öğrencimizi istihdam eden şirketlere de 100 bin lira destek sağlanacağı açıklandı. Bu programla amacın 75 bin yeni meslek lisesi veya üniversite öğrencimizi istihdama dâhil etmek olduğu bildirildi. Türkiye’nin, 2021 yılında ekonomide yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari odaklı bir büyüme yaşadığı belirtilerek küresel ticaretin yeniden hareketlenmeye başladığı 2021'deki büyümede yüzde 1,8’den çift haneli rakamları yakalayabileceğimiz hedef gösterildi. Bir nevi krizi fırsata çevirebileceğimize vurgu yapıldı. Ülkemiz 2021 yılındaki ihracatıyla yeni başarılara imza atarken, Trakya’da Tekirdağ’ımızın da en çok ihracat yapan il olarak bu başarıda aldığı pay bizi gururlandırıyor. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak Çerkezköy, Kapaklı, Saray, Veliköy ve Yalıboyu OSB’ye dâhil bütün değerli üyelerimizle birlikte bu fırsatların değerlendirilebileceği, ülkemiz ekonomisinin istikrar ve güven içinde büyümesine büyük bir özveriyle katkı sağlanacağı bir yıl olmasını diliyoruz. Türkiye’nin yeni yıldaki üretim istihdam ve ihracattaki hedeflerine destek olmaya devam edeceğinize olan inancımız ve güvenimiz tamdır. Zorluklara rağmen el birliği ile büyümeye devam edeceğiz. Bu duygularla yeni yılınızı en iyi dileklerimle kutlar sağlık mutluluk ve başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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