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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) 158 konutun yapımı sürüyor.

TOKİ tarafından yürütülen "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında Hayrabolu'da yapılan konutlar hızla yükseliyor.

Belediye Başkanı Osman İnan yaptığı açıklamada, Malkara Caddesi'nde bulunan ve yaklaşık 17 dönüm alana 158 konutun yapıldığı TOKİ inşaat çalışmasının devam ettiğini söyledi.

Çalışmaları yerinde gören Başkan İnan, inşaat alanında incelemelerde bulundu.

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