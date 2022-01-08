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Yağışla kayganlaşan yolda otomobil, ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

DHA

Yağışla kayganlaşan yolda otomobil, ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı


Murat YAYIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ´da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Ali Kır (39) yaralandı, Hacer Demirci (35) de hayatını kaybetti.
Kaza, sabaha karşı Camiatik Mahallesi Şehit Temizer Caddesi'nde meydana geldi. Ali Kır yönetimindeki 59 KC 158 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, önce kaldırıma ardından yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle araçta sıkışan Ali Kır ile Hacer Demirci, ekipler tarafından çıkarılarak, Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Kır tedaviye alınırken, sağlık durumu ağır olan Hacer Demirci ise doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Malkara Murat YAYIN
2022-01-08 14:54:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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