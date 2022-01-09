Bariyere çarpan motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

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Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ´ın Ergene ilçesinde, kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan motosikletteki Esra Yüksel (19) hayatını kaybetti, sürücü Gürkan Polat (20) ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Ergene´nin Velimeşe Mahallesi Tem otoyolu Çorlu gişeler mevkisinde meydana geldi. Gürkan Polat idaresindeki 16 NFS 24 plakalı motosiklet, gişeler mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle başlarında kask bulunan Polat ile arkasında bulunan Esra Yüksel düşerek metrelerce sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Esra Yüksel´in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan sürücü Gürkan Polat, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Yüksel´in cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturması sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Ergene Mehmet YİRUN

2022-01-09 22:38:10



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