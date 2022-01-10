Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda 37 kişi tutuklandı

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Tekirdağ ili genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 37 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde düzenlediği operasyonlarda 19 bin 429 adet extacy hap, 1 kilo 582 gram bonzai, 780,95 gram metamfetamin, 742,7 gram eroin, fişeklenmiş ve satışa hazır halde çok miktarda çeşitli uyuşturucu maddeler, 83 bin 860 TL para, 9 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. İl ve ilçelerde işlemleri tamamlanarak adliyelere sevk edilen toplam 37 şahıs tutuklandı.

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