Hayrabolu'da çatı yangını

"Türkiye, etrafındaki coğrafya için de huzur istiyor"

"O şaka tapulu malım değil!"

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 4 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kahya Mahallesi Malkara Caddesi'nde 4 katlı bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında çatıda maddi hasar oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.