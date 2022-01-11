Tekirdağ'da 558 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Tekirdağ’da polis ekiplerinin gerçekleştirdikleri çalışmalar kapsamında 558 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olay, Saray ilçesinde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, gerçekleştirdikleri saha çalışmaları sırasında daha önce hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama suçundan yasal işlem yapılan S.D.’nin Çorlu ilçesinden toplu halde temin edeceği sentetik uyuşturucu maddelerini alarak ikametinden ve ikametinin yakın çevresinden kendisine müşteri olan uyuşturucu kullanıcısı şahıslara tek tek yada birkaç içimlik olarak satışını yapacağına yönelik bilgiler elde etmeleri üzerine harekete geçerek Ayaspaşa Mahallesinde durdukları şüpheli S.D.’nin üzerinde yaptıkları aramada 40 adet plaster içerisinde renk ve görünüm itibariyle sentetik haplarından olduğu değerlendirilen uyuşturucu, uyarıcı maddelerden toplam 558 adet SYMRA 300 mg ibareli suç unsuru haplar ele geçirdi.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli S.D. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.