4 işletmeden 200 bin TL değerindeki telefon ve laptop çalan hırsızlar yakalandı

İstanbul’dan Tekirdağ’a gelip gözüne kestirdikleri telefon bayilerine giren hırsızlık çetesini polis ekipleri çökertti. 4 İşletmeden toplam 200 bin TL değerinde telefon ve laptop çalan hırsızlardan 2’si tutuklandı. Diğer 6 hırsızın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, 26 Aralık 2021 Pazar günü Kapaklı’daki bir iş yerine giren 5 hırsız, 80 bin TL değerindeki telefonla birlikte kayıplara karıştı. Kapaklı polisi tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucu hırsızların İstanbul’dan geldiği tespit edildi. R.K., Ö.F.T., V.Y., M.D. ve M.Ç. adlı 5 hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı.



20 bin TL’lik bir vurgun daha

Dört gün önceki hırsızlık olayıyla ilgili çalışmalar sürerken, 30 Aralık 2021 Perşembe günü Kapaklı’da bir işletme daha soyuldu. 20 bin TL değerindeki laptop ve telefonu çalan hırsızların, bir önceki olaya karışan V.Y., Y.O. ve M.Ç. olduğu tespit edildi. Hırsızlık olayına H.Y. adlı bir kişinin daha karıştığı öğrenildi.



Çerkezköy’de 2 işletmeyi soydular

Öte yandan aynı çete Çerkezköy’deki 2 iş yerinde toplam 100 bin TL’lik vurgun yaptı. Emniyet ekiplerinin takibi sonucu çetenin, İstanbul’dan Kapaklı ve Çerkezköy’e gelip hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edildi. Hırsızlık olaylarına karışan R.K., Ö.F.T., V.Y., M.D., M.Ç., M.D., Y.O. ve H.Y. adlı 8 kişinin yakalanması için çalışma başlatan Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, zanlılardan 2’sini yakalamayı başardı.

R.K. ve Ö.F.T. adlı 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderilirken, V.Y., M.D., M.Ç., Y.O., M.D. ve H.Y. adlı 6 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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