Başkan Yüksel 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarıyla buluştu

Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla, Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde görev yapan basın mensuplarıyla akşam yemeğinde bir araya geldi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde basın mensuplarını ağırlayan Başkan Yüksel, Süleymanpaşa Belediyesinin 2021 yılında gerçekleştirdiği yatırım ve hizmetlerle 2022 yılı içinde hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında sunum yaptı. Başkan Yüksel’e Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları Şenol Karaküçük, Hüseyin Uzunlar ve Gökhan Saygı da eşlik etti. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Yüksel, 10 Ocak Çalışan Gazetecileri Günü’nü kutladı.



“Tüm basın mensuplarımıza kolaylıklar diliyorum”

Toplantı sonrası açıklamada bulunan Başkan Yüksel, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla, Süleymanpaşa’mızda görev yapan basın mensuplarımızla bir araya geldik. Sohbet ederek fikir alışverişinde bulunduğumuz basınımıza yaptığımız sunumda, şehrimizde yürüttüğümüz çalışmalar, proje ve hizmetler hakkında bilgi vererek, yeni yılda gerçekleştireceğimiz yatırımları anlattık. Sorularını yanıtlayarak istişarede bulunduğumuz basınımızın kıymetli temsilcilerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek, her birinin Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ettik. Bu vesileyle zor şartlarda mesleğini icra eden tüm basın mensuplarımızın da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, kolaylıklar diliyorum” dedi.

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