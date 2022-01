Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel: "CHP’li Büyükşehir Belediyesi, CHP’li Belediyelere 3, AK Partiliklere 1 veriyor" “3 ay benimle konuşmayacak” “Seni soymuşlar haberin yok” “Korkunç zarar ediyorsun”

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesini CHP’li Belediyeleri kayırmakla suçlayarak, CHP’li belediyelere 3 verdiğini ama buna karşılık AK Partili Belediyelere 1 verdiğini ifade etti.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü münasebetiyle gazetecilerle akşam yemeğinde bir araya geldi. Akşam yemeğinden sonra toplantı salonuna geçen Başkan Yüksel gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Yüksel, gazetecilerin soruları üzerine yaptığı açıklamada, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin korkunç zararlar ettiğini, ayrıca Kadir Albayrak’ı AK Partili Belediyeler ile CHP’li belediyeler arasında ayrımcılık yapmakla suçladı. Başkan Yüksel’in Tekirdağ’ın Büyükşehir Belediyesi'nin 3 yıllık yatırım programlarının yazılı olduğu evrakı gazetecilere slayt eşliğinde gazetecilere gösterdi. Yüksel, CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kadir Albayrak’ın CHP’li ilçe belediyelerine 3 verirken, buna karışlık AK Partili belediyelere ise 1 verdiğini öne sürdü.



“Beş sana bir bana Kadir Başkan adaleti”

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel yaptığı açıklamada, “Kadir Başkan son 12 aydır Ekrem İmamoğlu ile birlikte fotoğraflar veriyor. Siyaset gündemi ile ilgili demeçler vermeye başladı. Siyasi rozetini tekrar takmaya başladı. Trakya Belediyeler Birliğinden AK Partili Belediyelere bir kuruşluk, Allah için bir kuruşluk katkı yok. Kadir Başkanımız adaletten bahsediyor. Bu evrak Büyükşehrin 3 yıllık yatırım programını gösteriyor. Benim yazdığım bir şey değil. Bakın Çerkezköy Belediyesi'ne 3 yıl boyunca 175 trilyon Çorlu Belediyesine 305 trilyon, Ergene Belediyesine 26 buçuk trilyon, eski parayla konuşuyorum. Hayrabolu belediyesine 10 trilyon, Kapaklı’ya 37 buçuk trilyon, Malkara’ya 30 trilyon, Marmaraereğilisi’ne 20 trilyon, Muratlı 11 trilyon, Saray 24 trilyon, Süleymanpaşa Belediyesine 80 trilyon benim nüfusum 203 bin, Çorlu’nun nüfusu 279 bin, Çorlu için ayırdığı bütçe 305 trilyon, Süleymanpaşa Belediyesine ayırdığı para 80 trilyon. Benim nüfusum ile Çerkezköy Nüfusunu kıyasladığımızda Yaklaşık benim 2 katımda Çerkezköy’e veriyor. Nüfus sayısı olarak AK Partili Hayrabolu Belediyesine denk gelebilecek ilçe CHP’li Şarköy Belediyesine 43 trilyon veriyor ama Hayrabolu’ya 10 trilyon. Eğer ki biri adaletten bahsediyorsa, Büyükşehir Belediyesi'nin bir buçuk milyarlık bütçesindeki paylaşımı vatandaşlarımızın bilmesi açısından da paylaşmış oluyorum. Kadir Başkanın ‘Ben adaletliyim’ dediği adaleti bu. Beş sana bir bana Kadir Başkan adaleti, 3 sana bir bana buradaki rakamlarda kendi yaptıkları ortada. Dolayısıyla 205 bin insanımız Süleymanpaşa’da yaşıyor. 205 bin insanımıza sadece AK Partili Belediyeye oy verdi diye. Bütçesindeki adalet şekli bu. Sen bir çatı kuruluşusun. Devlet bizden kestiği paraları sana veriyor. Yıllık devletten gelen para 1,3 katrilyon. Devlet gönderiyor ilçelerin haklarından keserek. Ama sen benim ilçemde ne yapmam lazım diye bana sormuyorsun. Böyle bir Büyükşehir Belediyesi, böyle bir bütçe planlanması olabilir mi? Ben Büyükşehir Belediyesinden hiçbir şey istemiyorum. Benim sorumluluk alanlarımı bana devret” diye konuştu.



“3 ay benimle konuşmayacak”

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’a Altınova Mahallesi sahilini düzeltmek istediklerini söylediklerini de ifade eden Başkan Yüksel, “Başkan’a dedim ki şu Altınova Sahilini düzenleyelim. İnsanlar aşağı insan nefes alsınlar. Şimdi Allah var ‘Hayır’ demedi. Sonra gittim Milli Emlak Genel Müdürlüğünden buranın tahsisini aldım. Şu alanı komple elden geçirip yeniledik. Meğerse dava açmışlar. Ne davası tahsisin iptali davası. ‘Burası dolgu alanıdır. Buranın tahsisini yapamazsınız’ diye davayı da kazandılar. Ben öğrenince davayı Kadir Başkan’ı aradım. ‘Ya böyle bir şey var. Bu konu siyasetten su kaldırır. Bunun hesabını veremezsiniz. Ben bu konuda sessiz kalmam’ dedim. ‘Ya benim haberim yok Cüneyt’ dedi. Bunun üzerine biz gittik yeri kiraladık. Her yıl bana 120 bin liraya mal oluyor. Yazık değil mi? Yapsaydın. Sen yapamadın ben yaptım kötü oldum. Öyle mi yani. Bir ilçe belediye başkanı senin sorumluluk alanını yapıyorsa, ‘Allah razı olsun. Beni bu dertten kurtardın’ demek varken, bir ilçe belediye başkanı dava edilir mi arkadaş. Yani bu kadar partizanca davranan bir belediye ben ne gördüm, nede şahit oldum. Bu konuşmalardan sonra 3 ay benimle konuşmayacak onu da biliyorum” diye konuştu.



“Seni soymuşlar haberin yok”

Altyapı konusunu da eleştiren Yüksel, “Bir buçuk metrelik bir boruda 7 adet ek var. Ya sen bunu kazarken görmüyor musun? Hesabını sormaz mısın? Her bir para. Yani kimi zengin ediyorsun. Yani daha önemli bir şey diyeyim. Onunla ilgili de suç duyurusunda bulunmak için talimat verdim. Su tesisatlarının belirli bir derinlikte olması gerekir. Kadir Başkan diyor ya altyapısını yaptım. Ya arkadaş sen altyapısını yaparken seni soymuşlar haberin yok. 15 santimde su tesisatı mı olur. Seni soymuşlar farkında değilsin. Yani bir liralık işi 5 liraya emanet ettin. Yetmedi 1 liralık işi tekrar düzeltmek için 5 lira daha harcayacaksın. Yavuz Mahallesinde altyapı yok. Eskicami Mahallesi'nde halen asbest borulardan su içiliyor. Kumbağ, Barbaros, Namık Kemal hemen dibimizdeki Bahçelievler halen fosseptikler çalışıyor. Paraları verdik. Paraların çoğu çöpe gitti” şeklinde açıklamada bulundu.



“Korkunç zarar ediyorsun”

Devletin her iki partinin belediyelerine de adaletli davrandığını ama Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin bünyesindeki belediyeler arasında AK Parti, CHP ayrımcılığını yaptığını söyleyen Başkan Yüksel, “Piyasa fiyatı 10 lira iken, 10 liradan maliyet oluşturup ihaleye çıkarsan, gerçek fiyat üzerinde herkes karından kısarak girer. Ama sen şişirilmiş fiyatlardan ihaleye çıkarsan, şişirilmiş fiyatlardan ihale yaparsın. Büyükşehrin araç kiralama bedellerine bir bakasınlar. TESKİ’nin iş kiralama bedellerine bir baksınlar. Birde Süleymanpaşa Belediyesinin kiralama ve iş yapım bedellerine baksınlar. Baksınlar bakalım arada ne kadar fark çıkıyor. Biz bin kişi çalıştırıyoruz. Fabrika gibiyiz. Biz şuanda işin çoğunu kendimiz yapıyoruz. Süleymanpaşa Belediyesi bütçesi ile CHP’li bir belediyenin bütçesi arasında devletin ayrımcılık yaptığını tespit etmeleri için CHP’li belediyelerden göndersinler Mali Hizmetler Müdürlüğünü bende açayım kapılarımı bir baksınlar bakalım. Bana gelen para ile onlara gelen para arasında bir fark var mı? Dedim ki Kadir Başkan’a. Bak bu otobüsü özelleştir. Sen bu taşın atlına girme. Korkunç zarar ediyorsun. Sen Çorlu gibi bir yerde bu kadar zarar ediyorsan, Süleymanpaşa’da korkunç zarar edersin. Havuzun içerisinde zarar ettiğini tespit edemeyelim diye ulaşımı Tekpark’ın içine dahil ettiler” diyerek açıklamasını noktaladı.

