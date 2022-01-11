Tekirdağ’da dev dalgalar Deniz adeta şehre akıyor

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Marmara Denizi’nde dün başlayan poyraz fırtınasının etkisini artırması üzerine Tekirdağ kıyılarında oluşan dev dalgalar adeta şehre akıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarılardan sonra Marmara Denizi’nde kuvvetli poyraz fırtınası bugün etkisini şiddetli bir şekilde artırdı. Fırtınanın etkisini artırmasıyla Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi kıyılarında metrelerce büyüklükte dev dalgalar oluştu. Dev dalgaların kıyıya vurmasıyla sahil alan yer yer sularla kaplandı. Dalgaların etkili olduğu bölgelerdeki kafelerin masa ve sandalyeleri de dalgaların etkisi ile sürüklendi.

Fırtına sebebiyle Çanakkale Boğazından giriş yaparak İstanbul Boğazına doğru yol alan çok sayıda büyük gemi Tekirdağ kıyılarına demirlerken, küçük balıkçı tekneleri de Süleymanpaşa Liman Barınağında poyrazın dinmesini bekliyor.

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