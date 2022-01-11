Polisten uyuşturucu, hırsızlık ve kalpazanlığa darbe Uyuşturucu, sahte para ve çalıntı malzeme ele geçirildi

Tekirdağ’da Polis Ekipleri başarılı çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek uyuşturucu, hırsızlık ve kalpazanlığa darbe vurdu.

Olay Saray ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri Pazar günü gerçekleştirdikleri asayiş uygulamasında şüphe üzerine durdurdukları 34 NS 4657 plakalı araç içerisinde bulunan E.Ö. ve A.A. isimli şüphelilerin üzerinde yaptıkları aramada 3 fişek eroin maddesi ve 1 adet sahte 200 TL’lik banknot ele geçirdiler.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerin sorgusunda uyuşturucuyu ve parayı G.U. isimli şahıstan aldıklarını beyan etmeleri üzerine ekipler “Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hal Kapsamında” G. U. isimli şüphelinin kullandığı kiralık araç ve ikametinde yaptıkları aramada 3 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet oluklu bıçak, 72 fişek eroin maddesi, 37 gram poşetlenmiş eroin maddesi, 3 gram metamfetamin maddesi, 1 paket sarma kağıdı, 1 adet hassas terazi, 2 rulo paketlemek için kullanılan alüminyum folyo, 21 adet 200 TL'lik sahte banknot, 4 adet çalıntı kaydı bulunan elektronik asansör kartı ele geçirdiler.

Gözaltına alınan G.U. isimli şüpheli ve üzerilerinde eroin maddesi ve sahte para bulunan E.Ö. , A.A. ile birlikte 3 şüpheli emniyette ki işlemlerinin ardından Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu Kullanmak, Parada Sahtecilik ve Evden Hırsızlık suçundan mahkemeye sevk edildiler. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan G.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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