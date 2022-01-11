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Tekirdağ'da fırtınanın devirdiği ağaç, araçlara zarar verdi

DHA

Tekirdağ'da fırtınanın devirdiği ağaç, araçlara zarar verdi


Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da şiddetli fırtınada devrilen ağaç, üzerine düştüğü 3 araçta hasara neden oldu.
Tekirdağ'da gün boyu yer yer etkili olan ve hızı 60 kilometreyi bulan fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Merkez Süleymanpaşa ilçesinin Ertuğrul Mahallesi'nde sokak arasındaki bir ağaç, fırtınada park halindeki 3 aracın üzerine devrildi. Araçlarda hasar meydana gelirken, bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, ağacı kaldırmak için çalışma başlattı. Fırtına nedeniyle ağacın üzerine devrildiği araçlardan birinin sahibi Hakan Arıcılar, "Park etmiştim buraya hava muhalefetinden dolayı. Rüzgarla beraber ağaç devrildi aracımızın üzerine. O yüzden polisleri bekliyoruz. Tutanak tutacaklar. Bizde aracımızı alacağız" dedi.
Polis, hasar gören araçlarla ilgili tutanak hazırladı.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2022-01-11 18:39:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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