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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ergene Atatürk Evi açıldı Bir milyon 330 bin TL’lik proje

İHA

Ergene Atatürk Evi açıldı Bir milyon 330 bin TL’lik proje

Ergene Belediyesi tarafından yapılan ve Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Ergene Atatürk Evi’nin açılışı yapıldı. Uygulama süresi 28 ay olan 1 milyon 330 bin TL’lik projede bütçenin 750 bin TL’lik kısmı Trakya Kalkınma Ajansı tarafından karşılandı.
Düzenlenen açılış töreninde konuşan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Trakya Kalkınma Ajansı ile birlikte Ergene’de tarihi bir projeye imza attık. Atatürk’ün doğduğu evin bire bir ölçülerde aynısını Ergene’de hayata geçirmenin onurunu, gururunu yaşıyoruz. Bizler ülkemizin kurucusu, kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizin tüm gazilerimizin ismini Ergene’de onurla, gururla yaşatıyoruz, yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.
Başkan Yüksel ayrıca, “Allah’ın izniyle 18 Mart’ta da Türkiye Cumhuriyeti’nin dönüm noktası olan Seyit Onbaşı’nın adını taşıyan kütüphane ve parkımızın ismini vereceğiz ve Ergene’de yaşatacağız. 18 Mart’ta da halkımızla birlikte açılışını yapacağız. Zaten isimleri ebedileşmiştir, bizler de isimlerini gelecek nesillere ışık olmak adına, örnek olmak adına bu projelerimizi Ergene’de yaşatıyoruz, yaşatmaya devam edeceğiz. Halkımızın bizi göreve getirdiği günden beri aynı şevkle, aynı heyecanla durmadan yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.
Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ise açılışta yaptığı konuşmada, “Ergene Atatürk Evi Projesi ile Selanik’teki evin orijinal planına sadık kalınarak bire bir kopyası yapılarak hem dış mekan hem de iç mekan ve iç mekandaki kullanılan malzemeler itibariyle bire bir aynısı yapılmaya çalışılmış ve yine bu kapsamda bir çok bölümlerde, evin içerisindeki bölümlerde hatıra köşeleri, çocuklarımızın günlük gelerek burada geçmişi ve geleceği yaşayabileceği yerler yapılarak bir Atatürk evi, aynı zamanda yaşayan, yaşatılan ve bütün çocuklarımızdan, yaşlılarımıza kadar herkesin kendisine ait bir yer olarak görebileceği bir ev olarak yapıldı” dedi.
Mahmut Şahin ayrıca, “Bazı binalar vardır, bizim devlet olarak kalkınma ajansı olarak yaptığımız binalarda girdiğinizde geçmişi yaşarsınız, bazı binalara girersiniz bugünü yaşarsınız, bazı binalara girersiniz geleceği yaşayabilirsiniz. Bazı binalara girdiğinizde giren kişinin durumuna göre heyecanını yaşar, coşkusunu yaşar. Bazı kişiler girdiği binalarda eski hayallerini, düşlerini orada görebilir. Bazı kişiler, bazı binalara girdiklerinde geleceğe ait müjdeleri, hayalleri orada tasavvur ederler İşte bu ev, bu bina bütün bunları yani geçmişi bugünle buluşturan ve geleceğe taşıyan her girenin 7’den 70’e kadar her girenin heyecanını mutluluğunu, coşkusunu yaşayabileceği, kendisine ait bir hatıra bulabileceği bir ev burası. Bu ev o yüzden önemli. Sadece bir bina değil, sadece bir Atatürk evi değil aynı zamanda giren herkesin bir şeyler bulduğu, hissettiği, coşkusunu yaşadığı, yaşanılan ve yaşatılan bir ev olarak inşallah bundan sonra da hizmet etmeye devam edecek. Ergene Belediye Başkanımızla beraber bu projeye karar verdikten sonra bugünlere gelinmesinde sayın belediye başkanımızın ve ekibinin, kalkınma ajansının Covid19 ve pandemiye rağmen çok ciddi gayretlerle bu seviyeye getirildi. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de Ergene halkı, Tekirdağ halkı, Trakya halkı bu binaya sahip çıkmaya, gelmeye, gitmeye 7’den 70’e ziyaret ermeye devam edecektir inşallah” diye konuştu.
Bu binanın benzerlerinden Trakya’da farklı yerlerde de mevcut olduğunu kaydede Şahin, “Sadece bu bina değil, bu binayla beraber bu adada farklı kültürel aktivelerin de yapılabileceği alanlar olacak. Kültür sanat ve sporla birleştirerek burası yaşayan bir cazibe merkezi haline gelmiş olacak. Bu projede emeği geçen belediye başkanımıza ve ekibine, kalkınma ajansına ve ekibine, inşaat çalışmasında bulunan müteahhidinden işçisine kadar herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de Ergene Belediyemiz sadece sanayisi değil sadece sporda başarılı başkanım kendisini tebrik ediyoruz. Sporla beraber de bundan sonraki süreçte kültürle, sanatla, Trakya’da ve Türkiye’de anılmaya başlanacak” şeklinde konuştu.
Protokol konuşmaları ve çeşitli gösterilerin ardından protokol üyelerince kurdele kesimi yapılarak Ergene Atatürk Evi’nin açılışı gerçekleştirildi. Protokol üyeleri daha sonra Atatürk Evini ziyaret ederek bilgiler aldılar.
Ergene Belediyesi Atatürk Evi Pazartesi günleri hariç 09.00 19.00 saatleri arasında gezilebilecek.
Açılış törenine, Ergene Kaymakam Refiki Mücahit Aydoğdu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, çevre ilçe ve beldelerin belediye başkanları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi partilerin başkan ve yöneticileri, birim müdürleri, daire amirleri, davetliler, basın mensupları ve Ergene halkı katıldı.

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