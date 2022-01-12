Tekirdağ'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde gece geç saatlerde başlayan kar yağışı bugün de devam ediyor. Sabah saatlerinde şehir trafiğinde araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Balkanlar'dan yurda giriş yapan kar yağışı dün gece saatlerinde Malkara’nın merkezine ulaşarak, ilçeyi beyaza büründürdü. Sabah saatlerinde araçları ile iş yerine gitmek isteyen vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Polis ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ana caddelerde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Malkara Belediyesinin kar küreme çalışmalarına başlamaması dikkat çekti. İstanbulÇanakkale D110 karayolunda ise Karayolları ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürüyor.

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