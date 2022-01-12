Karda mahsur kalan öğrenci servisi kurtarıldı

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan öğrenci servisi saplandığı yerden kurtarıldı.

İlçeye bağlı Hasköy Mahallesi'nde bir öğrenci servisi karda saplanarak yolda mahsur kaldı. Servis şoförünün haber vermesi üzerine araç, belediye iş makinelerinin yardımıyla servis saplandığı yerden çıkartıldı.

Ekiplerin karla mücadelesi devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.