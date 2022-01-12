İnşaat ustası evinde ölü bulundu

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde komşularının kendisinden haber alamadığı inşaat ustası evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, inşaat ustası Mehmet Zeki Çağlayan’dan (60) haber alamayan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine Mehmet Zeki’nin yaşadığı adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, Çağlayan’ın yatağında hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Mehmet Zeki Çağlayan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Çağlayan’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Malkara Devlet Hastanesinin morguna kaldırılacak.

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