Çorlu’da trafik kazası: 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ Çorlu’da servis minibüsü ile çarpışan motosikletli kurye yaralandı.

Kaza, Kazımiye Mahallesi Erdal İnönü Caddesi ile Bahçelievler 2'nci Sokak yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdal İnönü Caddesinden Bahçelievler 2'nci Sokağa sapan Halil T.’nin kullandığı minibüs ile kuryenin kullandığı 59 AEG 557 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazanın ardından yaralanan motosikletli genç, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.