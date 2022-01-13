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Balyozla kapısını kırıp girdikleri kuyumcudan çaldıkları altınlar imitasyon çıktı

DHA

Balyozla kapısını kırıp girdikleri kuyumcudan çaldıkları altınlar imitasyon çıktı


Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde motosikletle geldikleri kuyumcunun kapı camını balyozla kırıp içeri girerek altınları çalan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin çaldığı altınların imitasyon olduğu belirlenirken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Esentepe Mahallesi'nde önceki gün bir kuyumcu dükkanının önüne motosikletle gelen 2 kişiden biri, elindeki balyozla kapı camını kırarak içeriye girdi. Elindeki torbalara altınları dolduran şüpheli, motosikletle kendisini bekleyen arkadaşıyla bölgeden ayrıldı. Sabah iş yerine gelen kuyumcu, durumu fark edip polise haber verdi. Polis, iş yeri ve bölgede bulunan 25 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi. Ekipler, şüphelilerin S.Y. ve Ö.E. olduğunu tespit etti. Polis düzenlediği operasyonla S.Y. ve Ö.E. saklandıkları evde yakalandı, kuyumcudan çalınan altınlar da ele geçirildi. Yapılan incelemede çalınan altınların imitasyon olduğu belirlenerek, kuyumcuya teslim edildi.
Bir iş yerinde motosikletli kurye olarak çalışan S.Y. ile Ö.E.'nin çok sayıda suçtan kayıtları bulunduğu, cezaevinden de bir süre önce çıktıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN
2022-01-13 12:33:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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