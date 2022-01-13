Yaban hayatı unutulmadı, karların üzerine 750 kilo yem bırakıldı

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Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde yağan kar sonrası yaban hayvanları için doğaya 750 kilogram yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 1. Bölge Müdürlüğü Tekirdağ DKMP İl Şube Müdürlüğü ekipleri, eksi 4 dereceye kadar düşen sıcaklıklar ve yoğun kar yağışı sebebiyle kentin yüksek kesimlerinde yaban hayvanlarına yönelik yemleme çalışması başlattı. Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı Yenidibek ve Allışı mahallelerini içine alan Deveciköy ve Yenidibek Devlet avlaklarına 400 kilogram pazar artığı ve 350 kilogram karma yem, yaban hayvanlarının türlerine göre doğal ortamlarına bırakıldı. Yemlerin bırakılması sonrasında beyaz karların üzerinde sofraları andıran görüntüler oluştu.

Yoğun kar yağışı olan bölgelerde yaban hayvanlarını yemleme çalışmalarının sürdürüleceği öğrenildi.

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