Tekirdağ'da kar yağışının olumsuzlukları bertaraf edildi

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, 12 Ocak Çarşamba günü sabaha karşı başlayan ve günün ilerleyen saatlerine kadar devam eden kar yağışı boyunca tüm ekipleriyle çok boyutlu bir çalışma yürüterek hava şartlarının olumsuzluklarını bertaraf etmeyi başardı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren ana arterler ve trafiğin yoğun olduğu caddeler ile kırsal mahallelerde buzlanmanın önüne geçebilmek için Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tuzlama çalışmaları gerçekleştirildi. Kırsal mahallelerde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçların yardım çağrılarına da hızla müdahale eden ekipler, birçok aracı mahsur kaldıkları noktalardan kurtardı.



Okul girişleri tuzlandı, sokak hayvanları unutulmadı

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise ilçede faaliyet gösteren okullar ve kamu kurumlarının girişleri ve bahçelerinde tuzlama yaparak, buzlanmadan kaynaklanabilecek muhtemel düşme ve yaralanmaların önüne geçmiş oldu.

İnsanların zarar görmemeleri için çalışan ve yardımlarına koşan Süleymanpaşa Belediyesi, sokak hayvanlarının da yoğun kar yağışından etkilenmemeleri için çalışma başlattı. Süleymanpaşa sokaklarını insanlarla paylaşan kedi ve köpekler için belirli noktalarda yapılan rutin mama dağıtımı faaliyetine ek olarak, kar yağışının ardından birçok farklı noktaya da mama dağıtımı yapıldı. Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Veteriner Hizmetleri Birimi tarafından gerçekleştirilen çalışma ile sokak hayvanlarının beslenme sorunu yaşamamaları sağlandı.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından eş zamanlı olarak yerine getirilen çalışmalar sayesinde kar yağışının olumsuzlukları en az indirildi. Böylece Süleymanpaşalılara karın keyfini yaşamak kaldı.

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