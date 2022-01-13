Çorlu’da geri dönüşüm deposundaki yangında can pazarı: 2 yaralı Yaralı arkadaşına sarılarak, “Söz veriyorum bir şey olmayacak” dedi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki geri dönüşüm deposunda çıkan yangında içeride mahsur kalan genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Bir genç sarıldığı yaralı arkadaşını, “Sana söz veriyorum, bir şey olmayacak” sözleriyle teselli etti.

Olay, Çorlu Kemalettin Mahallesi Şehit Ateşe Ahmet Yörük Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurda deposu içerisindeki elektrik panosunda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, deponun tamamını sardı. İçeride mahsur kalan bir kişi kurtarılmayı bekledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın esnasında içeride mahsur kalan Efe B., Çorlu itfaiye ekiplerinin canla başla yaptığı çalışma sonrası kurtarıldı.



Duygu dolu anlar

Ambulansa götürüldüğü sırada arkadaşına sarılan Emre Baloğlu, “Vallahi bir şey olmayacak sana söz veriyorum, bir şey olmayacak” sözleri duygulandırdı.

Yangında yaralanan Efe B. ve Barkın B. olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Efe B’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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