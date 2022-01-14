Tekirdağlı balıkçıları önce lodos ve poyraz, şimdi de soğuklar vurdu Balıkçılar, soğuk havanın ardından hamsi ve istavritin bol olmasını bekliyor

Tekirdağ’da daha önce lodos ve poyraz fırtınalarından dolayı denize açılmayan balıkçılar, şimdi de soğuklar nedeniyle avlanamıyor. Balıkçılar, soğuk havanın ardından hamsi ve istavritin bol olmasını bekliyor.

Daha önce lodos ve poyraz fırtınaları nedeniyle Marmara Denizi'ne açılamayan Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçılar, şimdi de hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düşmesi sebebiyle denize açılamıyor. Bu sürede ilçedeki balıkçı limanında tamir ve ağ işlerine devam eden balıkçılar, biran önce soğuk havanın düzelmesini bekliyor. Balıkçılar, soğuk havanın ardından ise hamsi ve istavritin bol olmasını bekliyor.



“12 metrenin altında olan teknelerimiz faaliyetlerine devam edecek”

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, bir hafta poyrazdan dolayı, şimdi de soğuk havalardan dolayı denize açılamadıklarını ifade ederek, “Balıkçı arkadaşlarımız şu anda istirahatteler. Ağlarını tamir ediyorlar ve teknelerinin bakımlarını yapıyorlar. Allah nasip ederse yaklaşık bir iki güne kadar havaların düzeleceğini söylüyorlar. Ondan sonra 12 metrenin altında olan teknelerimiz faaliyetlerine devam edecekler” dedi.



“Hamsi ve istavritin bol olacağını söylüyorlar”

Vatandaşa taze balık yedirmeye çabaladıklarını söyleyen Pehlivanoğlu, “Büyük reislerimiz, havalar düzeldikten sonra hamsi ve istavritin bol olacağını söylüyorlar. İnşallah vatandaşlarımıza, insanlarımıza bol bol taze balık yedireceğiz. Havaların sert esmesi sonrası dalgalar oluşuyor. Bu dalgalarla da biz denize açılamıyoruz. Biz de insanız sonuç itibarıyla, soğuk hava bizi de zorluyor” diye konuştu.

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