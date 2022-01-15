Kedilerin drone ile imtihanı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kedilerin drone ile imtihanı

İHA

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir haber çalışması için havalanan drone'nun peşine düşen kedilerin o anları tebessüm ettirdi.

Kedilerin drone ile imtihanı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir haber çalışması için havalanan drone'nun peşine düşen kedilerin o anları tebessüm ettirdi.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi sahilinde bir haber çalışması için havalanan drone'u fark eden bir grup meraklı kedi, drone'un peşine düştü. Limanın üzerinde bir süre çekim yapan drone'nin ardından gezinen kediler, drone yakalamak için yarışa girdi. Drone kamerasına yansıyan sevimli kedilerin o anları eğlenceli görüntülere sahne oldu. Drone'yi yakalamayacaklarını anlayan kediler daha sonra bir köşeye çekilerek, cihazın yere inmesini bekledi.
Kapatılan cihazın pervanelerini çevirmeye çalıştılar
4 koldan uçan cihazın peşinde düşerek, drone yere indiğini fark eden bütün kediler o alana yönelerek meraklı bakışlarla cihazı inceledi. Cihazın durgun vaziyette olduğunu anlayan kediler, zaman zaman cihazın pervanelerine vurarak çevirmeye çalışması çevrede bulunan vatandaşlara tebessüm ettirdi. Sevimli kedilerin yere inen drone cihazı ile imtihanı ise başka kameralar tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.
Daha önce martı ve farelerin peşine düşen kediler bu seferde drone peşine düştü
Limanda kedilerin eğlenceli anlarını izleyen vatandaşlardan Mehmet Faruk Fırat, “Normal hayatta fare ve martı kovalayan kediler, dronu görünce ne zannetti bilmiyorum ama eğlenceli görüntüler ortaya çıktı. Martı falan zannedip öyle hareket falan yapmaları daha önce böyle bir durumla karşılaşmadım ilgimi çok çekti” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneği´nden DHA´ya ödül
YEREL HABERLER Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneği´nden DHA´ya ...
İHA ödüle doymuyor, müsilaj fotoğrafı birincilik getirdi
YEREL HABERLER İHA ödüle doymuyor, müsilaj fotoğrafı birincilik ...
Donan havuzda tehlikeli oyun yürekleri ağza getirdi
YEREL HABERLER Donan havuzda tehlikeli oyun yürekleri ağza getirdi
Çorlu’da okul kantinini soydular
YEREL HABERLER Çorlu’da okul kantinini soydular
Türkmenistan uyruklu şahsın ölümü emniyeti harekete geçirdi
YEREL HABERLER Türkmenistan uyruklu şahsın ölümü emniyeti harekete ...
Tekirdağ’da taksimetrelere fiyat güncellemesi yapıldı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da taksimetrelere fiyat güncellemesi yapıldı
Tekirdağ'da aracın 4 tekerini birden çaldılar
YEREL HABERLER Tekirdağ'da aracın 4 tekerini birden çaldılar
Tekirdağ konut satışında 9. sırada
YEREL HABERLER Tekirdağ konut satışında 9. sırada
Başkan Yüksel, Gönül Belediyeciliği İstişare Toplantısı'na katıldı
YEREL HABERLER Başkan Yüksel, Gönül Belediyeciliği İstişare ...
Tekirdağlı balıkçıları önce lodos ve poyraz, şimdi de soğuklar vurdu Balıkçılar, soğuk havanın ardından hamsi ve istavritin bol olmasını bekliyor
YEREL HABERLER Tekirdağlı balıkçıları önce lodos ve poyraz, şimdi de ...
Hurda deposunda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Hurda deposunda çıkan yangında 2 kişi dumandan ...
Çorlu’da geri dönüşüm deposundaki yangında can pazarı: 2 yaralı Yaralı arkadaşına sarılarak, “Söz veriyorum bir şey olmayacak” dedi
YEREL HABERLER Çorlu’da geri dönüşüm deposundaki yangında can ...
Tekirdağ'da kar yağışının olumsuzlukları bertaraf edildi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da kar yağışının olumsuzlukları bertaraf ...
Yaban hayatı unutulmadı, karların üzerine 750 kilo yem bırakıldı
YEREL HABERLER Yaban hayatı unutulmadı, karların üzerine 750 kilo ...
Balyozla kapısını kırıp girdikleri kuyumcudan çaldıkları altınlar imitasyon çıktı
YEREL HABERLER Balyozla kapısını kırıp girdikleri kuyumcudan ...
Çerkezköy TSO Başkanı Kozuva, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın dünya ticaretindeki etkisine dikkat çekti
YEREL HABERLER Çerkezköy TSO Başkanı Kozuva, Avrupa Yeşil ...
Çorlu’da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Çorlu’da trafik kazası: 1 yaralı
Tekirdağ’da hayat dondu Süs havuzları dondu, buz sarkıntıları oluştu Kar yağışından sonra dondurucu soğuklar başladı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da hayat dondu Süs havuzları dondu, buz ...
Kuyumcunun kapısını balyozla kırdılar Kuyumcu hırsızları kamerada Önce kameraya sonra polise yakalandılar
YEREL HABERLER Kuyumcunun kapısını balyozla kırdılar Kuyumcu ...
Yol kenarında ölüme terk edilen at görenlerin içini acıttı
YEREL HABERLER Yol kenarında ölüme terk edilen at görenlerin içini ...
Çorlu’da yabancı uyruklu şahısların kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
YEREL HABERLER Çorlu’da yabancı uyruklu şahısların kavgası kanlı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.