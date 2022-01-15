Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneği´nden DHA´ya ödül



TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneği'nin düzenlediği 'Gazeteci Şerif Baysalan Basın Ödülleri' töreninde, Demirören Haber Ajansı (DHA) Muhabiri Mehmet Yirun, 'özel haber' kategorisinde ödüle layık görüldü.

Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneği tarafından bu yıl ilki düzenlenen 'Gazeteci Şerif Baysalan Basın Ödülleri' töreni, Tekirdağ Kültür Turizm İl Müdürlüğü Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Ödül törenine; CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ile gazeteci Şerif Baysalan´ın ailesi ve davetliler katıldı.

Dernek Başkanı Abdullah Yalçın, konuşmasında, törenin geleneksel hale geleceğini belirterek, "Bizler meslektaşlarımızın haklarını savunmak, yaşadığımız şehre değer katmak, gazeteci meslektaşlarımızı en iyi şekilde temsil etmek ve ahde vefa örneği sergileyerek büyüklerimizin isimlerini yaşatabilmek adına Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneği'ni kurduk. 2020 yılında ilk temellerini attığımız derneğimizin pandemi nedeniyle 2021 yılında kongresini gerçekleştirmek mecburiyetinde kaldık. İlk kongremiz sonrasında direkt üyelerimiz ve yönetim kurulu arkadaşlarımızla sıkı bir şekilde çalışarak bu geceki ilk etkinliğimizi gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz. 3 kategoride düzenlediğimiz yarışmamıza 11 ilçeden gazeteci meslektaşlarımızın yanı sıra Süleymanpaşa´da yaşayan vatandaşlarımızın ilgisi de oldukça fazlaydı" dedi.

Gecede, DHA Muhabiri Mehmet Yirun, 'Ergene nehrinin kaynağının temizliği ve fabrikaların olduğu yerde kirlilik' haberiyle 'özel haber' kategorisinde 2'ncilik ödülüne layık görüldü. Ödülünü CHP Tekirdağ Milletvekili Aygun´un elinden alan Mehmet Yirun, "Böyle güzel bir ödülü almaktan son derece mutluyum. Layık gören herkese çok teşekkür ediyorum. Hayatını kaybeden Şerif Baysalan´a Allah'tan rahmet, ailesine de sabırlar diliyorum" diye konuştu.

Gecede diğer ödüller de kazananlara, protokol üyeleri tarafından verildi.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Süleymanpaşa

2022-01-15 13:22:50



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